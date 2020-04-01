美系外資針對聯發科出具最新研究報告指出，聯發科(2454)短線受到新興市場普遍在新冠肺炎疫情下，進行鎖國、封城，使得4G需求放緩，故將聯發科第二季營收季成長由12%調降到5%，但長線看來，聯發科在大陸市場下半年5G的快速上線，加上若美國對華為祭出更嚴格的禁令，對聯發科來說，都將鼓舞營運，將聯發科目標價由440元調降到420元、維持加碼評等，將聯發科2020、2021財年的盈利預測下調8%、3%。

美系外資指出，受到新冠肺炎疫情蔓延，將衝擊印度等新興市場對4G的需求，在多國祭出鎖國政策下，將導致電視SoC(系統單晶片)、連網產品出貨的放緩，故將聯發科第二季營收季成長由12%調降到5%。

美系外資指出，對於聯發科今年下半年在大陸市場的5G商機動能仍維持樂觀態度，5G將對長期ASP和穩定毛利率帶來正面貢獻的論點仍完整，預計將在下半年開始發酵，預計在5G帶動的增長推動下，聯發科技在未來2年內將維持健康的利潤率，且在網路產品、遊戲機以及ASIC(客製化晶片)等也都會在今年有步錯的表現，且2021年會持續成長，另外，未來美國政府若是針對華為再進一步祭出禁令，華為將為更積極向外釋出解決方案，屆時聯發科有機會成為受益者，故將聯發科目標價由440元調降到420元、維持加碼評等，將聯發科2020、2021財年的盈利預測下調8%、3%。

美系外資指出，大陸的5G需求應該會在今年下半年回升，平均售價也會上升，大陸智慧手機需求似乎已經觸底，3月已經看到一些買氣，雖然通路庫存仍然很高，導致第二季度有一些庫存清倉，但預計大多數大陸OEM產品組合將在下半年轉向5G，聯發科第二款5G SoC「天璣800」，估計售價落在35~40美元，設計獲得華為、OPPO和小米的青睞，加上還有成本更低的第三款5G SoC「天璣600」，預估售價25~30美元，將還有機會吸引OPPO、vivo、小米、華為、三星的訂單。

不僅如此，美系外資還預言，聯發科將在2021年上半年推出低成本5G晶片，採用12奈米製程，平均售價約15美元，目標鎖定1000~1500元人民幣的智慧型手機，是相當具有競爭力的產品，更重要的是，聯發科5G產品的單價、毛利率等都高於4G平均，一旦5G滲透率拉升起來，這將對聯發科帶來有意義的運營貢獻。

(時報資訊)