標普全球評級公司（S&P Global Ratings）預測，隨著新冠肺炎大流行這場公衛危機使全球經濟陷入風暴，以及主要市場相繼實施舉國封鎖措施，全球經濟恐被推往零成長。

標普周二出具最新分析報告指出，基於新冠狀病毒大流行對經濟活動與金融市場持續造成非比尋常的衝擊，將2020年全球經濟成長預測下修至僅0.4%，但看好2021年將反彈至4.9%。報告中指出，經濟活動的下滑將非常劇烈。

今年全球僅成長0.4%的悲慘預測，將創下1982年經濟崩盤以來的新低水準，當年的全球成長率為0.43%，是1929～1933年「經濟大蕭條」（Great Depression）之後最低迷的經濟情勢。

在新冠肺炎疫情演變為全球大流行之前，標普預估今年全球經濟成長率為3.3%。

大幅下修美國與歐洲經濟成長預測，是標普調降全球成長預測的主要原因。標普預期今年美國與歐洲經濟將分別萎縮1.3%與2%。標普預期美國明年成長率反彈至3.2%。此外，標普表示中國去年經濟成長6.1%，已創下30年新低，而今年的成長率恐將僅剩3%。

(時報資訊)