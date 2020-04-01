國內毛紡業者近期接到美國廠商洽談毛料手套的訪價事宜，研判可能是受到大陸等地生產供應鏈停復工時程及商品安全性，而轉向詢問到台灣工廠。只是當一聽到對方希望出貨量的數目，讓國內毛紡廠商嘖嘖稱奇並驚訝地說：「怎麼可能。」

據悉，北部一帶的毛紡廠商圈日前傳出一張很大的轉單，數量是1億「打」的毛料手套。許多老闆在群組間紛紛留言問說：「單位是「打」，有沒有搞錯？」，「1億雙的手套，大家都要想辦法如何拚一拚才有可能出貨。如果真的是要1億打，等於是『12億』雙的手套。」，「錢，真難賺。」

一位專做線染的紡織工廠老闆表示，其實台灣做毛料手套的生產供應鏈，已經不像過去那樣的完整，如果是做幾千萬雙手套，還有可能出貨，一旦數量過於龐大，像他們這類的中小型工廠根本吃不消。而過往這位老闆的訂單主要是透過中間商接到美國的訂單，像是綁禮品的緞帶上面的多樣化顏色線料。如今陸續出現訂單出貨遞延的通知，營收也已受到影響。

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(中時電子報)