清明節4天連續假期即將到來，台中市將湧入大量返鄉掃墓及觀光車潮，警方規劃交通疏導、管制措施，以維持交通順暢。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

清明節4天連續假期即將到來，台中市將湧入大量返鄉掃墓及觀光車潮，警方呼籲民眾提早規劃目的地路線；另防疫升級，4月1日起搭飛機、高鐵、台鐵，戴口罩，體溫逾37．5度，禁入搭乘交通工具；台中市警察局交通大隊提醒自行開車其交通工具，妥善做好車內清潔消毒、保持通風。

4月2日（星期四）、3日（星期五）為清明節連續假期前二日，預期將有大量民眾返鄉掃墓祭祖，本局針對轄區臺中國際機場、高鐵臺中站、各鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道之周邊道路及各公立公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路，掃墓專車、接駁公車等候區，規劃交通疏導、管制措施，以維持交通順暢。

清明節連假期間交通疏導規劃則以國道交流道、車站、墓區、景點、購物商圈等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前一日(4月1日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，車流勢必湧現，而假期最後一日（4月5日）將出現北上返回工作地車流，屆時各重點路段將適時派遣員警，機動調整路口號誌，加強指揮疏導，本局規劃自4月1日（星期三）起至4月5日(星期日)止，展開為期5天清明節連續假期交通疏導、管制如下：

清明節連續假期交通疏導期程：4月1日（星期三）至109年4月5日（星期日），為期5天。

高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：4月2日至4月4日，當日深夜0時至當日凌晨5時；109年4月5日，當日深夜0時延長至當日上午10時，國道全線雙向暫停收費。

(二)開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至台中（7時至9時、16時至19時）、國道3號北上快官出口匝道（7時至9時、17時至19時）、國道3號北上霧峰至中投（7時至19時）、國道3號北上霧峰系統至霧峰（7時至19時）、國道3號北上中港系統至大甲(13時至22時)外，新增開放國道1號北上大雅至豐原（7時至9時、16時至19時）、國道1號大雅交流道北上匝道（台中方向，10時至12時、14時至17時）路肩供小型車行駛。另清明節連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：4月2日至4月5日，本市國道1號北上各入口、南下后里至豐原；國道3號快官至霧峰南下，實施精進匝道儀控，並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。.

清明節連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路。

(二)國道1號臺中交流道銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(三)國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(五)國道3號大甲交流道銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(六)國道3號霧峰交流道銜接霧峰區中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(七)高鐵、臺鐵臺中站等鐵公路車站區周邊道路。

(八)臺74線沿線路段及匝道出、入口周邊道路。

(九)國道1號后里交流道、麗寶樂園周邊道路。

(十)本市各大公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路。

10大觀光熱區、熱點：

(一)新市政中心百貨商圈、秋紅谷、臺中歌劇院。。

(二)草悟道、市民廣場。

(三)逢甲夜市。

(四)臺中公園。

(五)大甲鎮瀾宮。

(六)東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。

(七)新社、東勢林場風景區。

(八)后里麗寶育樂世界。

(九)清水高美濕地。

(十)谷關風景區。

台中市警察局長楊源明表示，連假期間投入大量警力、義交執行交通疏導工作，確保本市交通順暢，但連續假期尖峰時段湧現的瞬間車潮，需要一點時間消化，本局所有交通疏導崗警力一定會竭盡全力維持交通順暢，民眾連假期間外出旅遊，如遇壅塞路段，請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，以快速通過壅塞路段。

交通警察大隊林沐弘大隊長表示，本次清明節連續假期已規劃相關疏導管制措施執行，請民眾配合以維持交通秩序。另請各位民眾共同維護行車安全及順暢，本局將加強紅線違規停車、併排停車執法，也請勿酒後駕車、疲勞駕駛，民眾安心、安全，是警察執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通安全規則外，大家共同防止疫情擴散。

(中時 )