明天開始就是清明連假了，因疫情關係，很多人怕出遊，然其實到空曠人少地方，接近大自然，呼吸新鮮空氣也對健康有益！北觀處推動之「台灣好行-716皇冠北海岸線」，自4月1日起新增「老梅（綠石槽）」站，便利到訪欣賞季節限定美景的外地遊客，來看石槽變「綠」，賞碧海藍天，讓心情更開闊。

老梅綠石槽行動旅服。（北觀處提供）

北觀處所推「台灣好行-716皇冠北海岸線」自4月1日起，為提供更便捷之景點接駁服務，遊客可於新增之「老梅（綠石槽）」站下車，步行約5分鐘（經老梅社區）到老梅沙灘觀賞季節限定之綠石槽獨特景觀，依循著步道順遊至台灣本島極北點富貴角燈塔觀賞風景、富基漁市嘗新鮮海味後至「富貴角燈塔」站乘車，亦可反向搭乘。

老梅社區內以社區景點和特色發想之「小梅的異想世界」，運用AR技術讓遊客以創意玩法認識在地。另「富貴角燈塔」及「中角灣」兩站點之站名同步酌調以符遊客需求。

大眾運輸車輛每日消毒（左）、北觀處各項防疫-環境消毒（右）。（北觀處提供）

為推廣綠石槽自然生態環境特色，北觀處特別結合行動旅遊服務，自3月起至4月底（視現場遊客需要調整）派遣行動旅遊服務人員，於每日乾潮時間左右的2個小時，提供旅遊諮詢、不定時解說及安全宣導等服務，讓遊客了解綠石槽的生活史。

清明連假期間（4月1日0時起至4月5日24時止）遊客來北海岸，持電子票證（如悠遊卡、一卡通等）搭乘皇冠北海岸線享票價半價優惠；搭乘臺鐵或國道客運至基隆、金山，於10小時內轉乘淡水/基隆客運（如862、863路線等），每趟次轉乘優惠享一段票或基本里程免費，清明連假全台大眾運輸優惠資訊請參考交通部公路總局網站說明。

另「台灣好行-皇冠北海岸線」4款套票（北海岸經典女王、FUN浪一夏、藝文好時光及溫泉小旅行），即日起推出買一送一優惠，數量有限售完為止，套票使用期限至109年4月30日止（FUN浪一夏期限至109年9月30日）。

為使遊客安心搭乘大眾運輸，各類交通運輸場站或車內皆落實必要防疫措施，如北海岸沿線客運及「台灣好行-皇冠北海岸線」公車每日車輛均會消毒1至3次不等，司機每日量測體溫及配戴口罩；北觀處各遊客中心亦落實各項防疫措施，同時也提醒民眾落實勤洗手、配戴口罩以及生病在家休息等良好防疫觀念，確保自身、親友以及大眾健康。

皇冠北海岸線路線站點。（北觀處提供）

(中時電子報)