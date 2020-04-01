新冠肺炎延燒，勞動基金出現巨大虧損！據勞動基金運用局今天公布指出，截至2月底為止，整體勞動基金已虧損1514.4億元，其中新制勞退虧損924.6億元最多，而攸關是否能夠永續經營的的勞保基金則虧損252.7億元。

據勞動基金局統計，去年為基金局成立以來收益率、收益數雙雙創新高，勞動基金整體收益數達4735億元、收益率11.81％。但受到新冠肺炎影響，全球產業鏈受到衝擊，金融市場對疫情後續發展充滿疑慮。

據統計指出，勞動基金截至2月底規模達4裲3501億元，截至2月底，整體勞動基金虧損1514.4億元、收益率為負3.6％。

基金局提及，新冠肺炎疫情快速蔓延，全球各國紛紛推出降息或其他貨幣寛鬆政策及財政刺激方案，挽救疫情帶來的經濟衝擊，但為防堵疫情擴散，許多國家已紛紛施行國境管制，呈現高度戒備狀態，重創全球經貿發展，基金局強調，將審慎調節投資步伐，並加強險管控，降低疫情對基金收益的衝擊。

(中時 )