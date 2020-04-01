根據日本外電報導指出，曾在2008年北京奧運奪得田徑男子400公尺接力銀牌的塚原直貴確診新冠肺炎。

塚原直貴在北京奧運400公尺接力賽擔任第一棒，他與未續慎吾、高屏慎士、朝原宣治聯手拿到銅牌，但由波特領軍奪冠的牙買加隊成員被驗出使用禁藥，因此牙買加的金牌遭到沒收，日本隊從銅牌遞補獲得銀牌。

塚原直貴在28日上午9點至下午4點擔任三重縣鈴鹿市田徑委員會的講師，替82位小學生上課，當時接觸大約90人。

塚原直貴在晚間6點出現發燒與身體不適，隨即進入醫院接受篩檢，30日確診染病，三重縣市府官員宣布將針對當天上課的所有學童進行檢查。

由於塚原直顧在23-25日前往公司上班，因此所屬的富士通公司決定將辦公室消毒。富士通原本不打算公布塚原直貴的名字，但塚原直貴認為自己染病帶給公司麻煩，理應告訴大家，因此富士通才決定對外宣布。塚原直貴目前高燒38.9度，而且喪失味覺與嗅覺，典型的新冠肺炎確診症狀。

(中時 )