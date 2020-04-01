因應新冠肺炎疫情，台中市政府祭出紓困九箭，針對勞工提供「青年創業貸款利息補貼延長1年」、「非自願性失業勞工或生活困難補助」及「員工訓練補助方案」三方案，盼減少疫情衝擊。

勞工局長吳威志指出，勞工局已函文勞動部，盼放寬「充電再出發訓練計畫」補助經費申請資格，提醒業者若因疫情需減少工時及工資，需經勞雇雙方協商，保障勞工權益。

「青年創業貸款利息補貼延長1年」適用對象為今年1至12月到期的申請人(不限行業別)，補貼期限由24個月延長為36個月，目前已審查通過8件申請案；「非自願性失業勞工或生活困難補助」則幫助因疫情致營運困難終止勞工契約，或勞工任職同一事業單位一年以上，符合《勞動基準法》規定離職者申請生活補助，每人每次補助一個月基本工資，最長補助兩個月，也提供此類失業勞工子女就學獎助金。

「員工訓練補助方案」提供受疫情影響的事業單位免費勞工大學產業員工專班訓練，單一事業單位或跨單位學員達10人以上即可開班，每一事業單位最高可申請64小時課程，勞工局已輔導34家事業單位。

另針對已通報獲准實施無薪假的事業單位，勞工局將協助申請勞動部「充電再出發訓練計畫」每月16小時以上、120小時以下的訓練經費補助。

「充電再出發訓練計畫」訓練津貼，僅開放獲准實施無薪假的事業單位申請，但因無薪假資格認定門檻較高，目前申請通過件數較少，勞工局已函文向勞動部反映，期望放寬申請資格，並建議因應產業別不同，彈性規劃訓練課程方式。

勞工局提醒，事業單位如因景氣因素影響，導致停工或減產，應優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人福利、分紅等措施，如仍有與勞工協商減少工時及工資的必要，宜與工會協商(勞資會議)，並與個別勞工協商合意、簽訂書面協議，且應事前向勞工局通報，勞工局會適時輔導勞雇雙方合法實施無薪休假。

(中時 )