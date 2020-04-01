晶華酒店Brasserie自助餐廳為餐廳的沙拉、海鮮以及甜點餐檯加裝透明的玻璃防護擋板。（晶華提供）

晶華酒店栢麗廳今日公布兩項創舉，第一，為餐廳的沙拉、海鮮以及甜點餐檯加裝透明的玻璃防護擋板，進一步保障食物安全以及食客健康，食客取菜時將更加安心。第二，4月1日至30日，栢麗廳將攜手位於信義誠品六樓的泰市場海鮮餐廳推出「美食獵遊護照」，每張1,980元、持護照者可於每週日至週四前往栢麗廳或泰市場，於30小時內，不限餐期和次數，最多可以吃到六個餐期。

消費者也可以選購搭配「美食獵遊護照」的「一泊六食」優惠住房專案，兩人成行、每人3,300元即可入住晶華酒店豪華客房30小時，獲贈「美食獵遊護照」、於住宿期間恣意大啖自助美食，享受如乘坐郵輪度假一般的全包式(all inclusive)餐飲服務。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示：「晶華酒店的自助餐飲有口皆碑，除了本地人之外、許多中南部的消費者也會慕名而來，我們善盡企業責任，於餐檯上加裝防護裝置，食物與食客之間多了一層保護。我們希望透過『美食獵遊護照』讓消費者體驗栢麗廳以及泰市場為各個餐期所規劃的不同菜色。同時間，將自助餐飲結合客房，推出業界首創的『一泊六食』專案，更可以在餐飲以及客房兩大事業體之間相互導流顧客，讓之前喜愛晶華餐飲的客人也有機會體驗住房，在各家酒店優惠盡出的時刻，享受一趟城市假期。」

吳偉正進一步強調：「如果消費者是週一中午12點辦理住房，進房後就可以前往栢麗廳享用午餐、下午可以繼續品味各式精緻下午茶，晚餐則可以前往位於信義區的泰市場享用海鮮自助餐，隔日早上則於栢麗廳享用CNN推薦的台北最佳早餐，中午可以再度前往泰市場吃午餐，下午回酒店到6點辦理退房前，還可以再吃一頓下午茶，最多可以吃到六個餐期，原本需要7,568元的餐費，透過「一泊六食」住房專案，每人只要3,300元還外加住房，如果只是單獨購買「美食獵遊護照」、更是只要1,980元，等於打了2.5折。」

(中時 )