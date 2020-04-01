周三是台股在清明節長假前的最後一個交易日，是否抱股過節，散戶入陷入忐忑不安的思考，資深分析師林成蔭指出，由於新冠股炎的疫情還待進一步觀察，而不少投資人的套利槓桿操作也存在資金是否夠深疑慮，因此，短線而言，若是單筆操作，就僅止於搶反彈為主要架構。

但中長線操作者，徎以定時定額方式分批接，以迴避變數風險較佳。林成蔭表示，上市、櫃企業去年獲利雖還不錯，但2020年首季的營收與獲利相對不樂觀，加上第二季的接單，受新冠疫情影響還待觀察，而5G手機、電動車等消費，是否受疫情影響延後發酵，多是未知數，因此，台股波段中期底部區，是否在前波低點8523附近，暫保守看待。

目前看起來，近期消息面對台股的實質利多，分別是我中央銀行降息，而且不排除仍有調降空間；另外，國安基金隨時伺機進場，也予市場強化持股信心，加上美國總統川普祭出逾2兆美元振興經濟法案，與Fed（聯準會）無上限購債大灑錢，使未來在的資金行情不宜看淡。

只是，現下的新冠疫情究竟會拖多久，沒人知曉，而國際油價是否持續崩落仍待觀察，因此，受制疫情與油價等不確定因素干擾，投資人目前的操作，還好分清楚是短線或長期的資金配置，降低可能的變數風險。

(工商 )