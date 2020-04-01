藍委賴士葆今（1）日於立院財政委員會質詢時指出，現在新冠肺炎疫情大幅擴散，政府有沒有考慮減稅措施，像是減免綜所稅、營所稅一年，「部長，甘五摳零？」

財政部長蘇建榮備詢時則斬釘截鐵地回應：「不會。」他強調，疫情並非衝擊所有產業，因此財政部的立場並未改變、仍傾向以補貼為主，因為補貼可以針對有需求的產業對症下藥，但減稅是所有人都減，在政策工具上還是以補貼較合適。

(工商 )