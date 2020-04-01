疫情擴大 減稅有可能嗎？財長這樣回 10:382020/04/01 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍委賴士葆今（1）日於立院財政委員會質詢時指出，現在新冠肺炎疫情大幅擴散，政府有沒有考慮減稅措施，像是減免綜所稅、營所稅一年，「部長，甘五摳零？」 財政部長蘇建榮備詢時則斬釘截鐵地回應：「不會。」他強調，疫情並非衝擊所有產業，因此財政部的立場並未改變、仍傾向以補貼為主，因為補貼可以針對有需求的產業對症下藥，但減稅是所有人都減，在政策工具上還是以補貼較合適。 (工商 ) #減稅 #補貼 #立院 #長這樣 #藍委 也許您會感興趣 推薦閱讀 力促接地氣 國民黨30日邀不分區藍委確認責任區 22:182020/03/28 政治 藍委批 疫情為重少點政治 04:102020/03/29 政治要聞 藍委爆防疫漏洞 染疫班機機組人員未被要求隔離 10:402020/03/30 政治 藍委提夏季電價暫停一年 經濟部：會再討論 12:322020/03/30 財經 楊翠可望真除促轉會主委 藍委嗆：等妳 21:052020/03/30 政治 交通部紓困2.0！計程車、遊覽車司機 每人發1萬補貼3個月 21:542020/03/30 生活 雲端徵才投履歷 陸青直呼有效率 04:092020/03/31 焦點新聞 紓困服務業 政府擬補貼薪資四成 04:102020/03/31 財經要聞 藍委憂治安敗壞 何志偉：台治安世界第一 早就超前部署 12:462020/03/31 政治 挺陳玉珍 國民黨立委要求蘇貞昌道歉下台！ 10:142020/04/01 政治 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 即時 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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