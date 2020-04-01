大陸3月財新製造業PMI報50.1，較2月份歷史低點回升9.8個百分點，雖反映製造業行業景氣度基本回穩，但改善幅度仍然有限。

財新網1日公布，隨著復工復產陸續推進，大陸3月財新製造業PMI報50.1。走勢與日前公布的官方製造業PMI相同，同樣大幅回升至榮枯線以上。

分細項看，因工廠大面積停工和交通出行受限，製造業產量在2月創下歷史最大降幅，隨著部分限制措施放鬆，3月產出恢復增長。

而新訂單指數方面，雖較上月顯著回升，但仍處於收縮區間。許多受訪企業反映，新冠疫情持續導致訂單被推遲或取消。此外，因全球各地都在竭力遏制疫情，3月新出口訂單量也明顯減少，但降幅較上月明顯放緩。

就業指數在收縮區間但有明顯回升，回到疫情前的中樞水平。積壓工作指數僅較上月小幅回落，仍處於歷史高位，由於最近數月企業減產，產能壓力繼續存在。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，3月製造業承受雙重壓力。一方面，復工復產尚不充分；另一方面，外需惡化、國內消費需求尚未大面積?動，因而造成生產擴張仍比較有限，沒有看到明顯的生產回補。但是，企業家信心仍然較足，就業吸納基本恢復到疫情之前的水平，給經濟在疫情之後的快速修復奠定了良好基礎。

(工商 )