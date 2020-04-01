台灣新冠肺炎確診人數已突破300例，雖然大宗來自境外移入，但近日出現案268沒有出國史，且感染時間長、來源也不明，造成大家人心惶惶。面對接下來的清明連假，中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢警告，連假兩周後可能會出現一波確診高峰。

王任賢接受《東森新聞》採訪時表示，SARS是以重症、院內感染為主，後來造成和平醫院封院，而新冠肺炎以輕症為主，所以基本上要淪落到像和平醫院封院的機會並不高，現在比較要擔心的應該是連假民眾搭乘公共運輸工具的情況。

他說，「墓地比較空曠，基本上沒太大問題，唯一能夠大型聚集的就是在高鐵等公共交通工具；目前來講，最大型活動可能就是清明節的南來北往，這種活動造成社區感染爆發不是沒有可能。」公共交通工具上一定要戴口罩。

另外王任賢也指出，由於新冠肺炎呈現出來的症狀屬輕症狀，在當下可能根本不知道，大概1、2周後才會冒出來，雖不會在瞬間崩潰，但連假兩周後恐出現一波確診高峰，因此在公共交通工具上一定要戴口罩。

目前交通部長林佳龍已宣布，從4月1日開始，搭乘大眾運輸不僅要全面量體溫，發燒者一律不得上車，除此之外，民眾要配戴口罩才能搭乘捷運、客運、台鐵與高鐵。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)