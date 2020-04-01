新加坡歌手文慧如推出新歌〈全放空〉，找來呂思緯（鼓鼓）合作，協力打造出這首旋律琅琅上口、瀰漫灰色節奏感的男女對唱失戀曲。文慧如說：「加入了鼓鼓的合唱不但為歌曲增加了層次，和他一起合作也突破了每個創作者對於自己的作品總會有的盲點，很謝謝鼓鼓讓這首歌變的更完整。」鼓鼓則表示平常都是自己創作居多，較少有機會和其他人一起創作，這對於喜歡玩音樂的人來說，有一起創作的夥伴、擦出新的不同的火花是非常有趣的。

兩人直到正式錄音當天才第一次碰面，文慧如打趣地說：「我們真的很像網友，初次見面其實有點緊張，還好鼓鼓真的非常親切，讓我放心不少。」被問起對文慧如的第一印象，鼓鼓則稱讚說：「以前是從YouTube上的翻唱認識她的，覺得文慧如的歌聲真的非常厲害。」接著笑說其實自己是衝著文慧如在在網路上的高點閱率而來一起合作的。

在新歌MV裡面，文慧如扮演如電影《腦筋急轉彎》中「憂憂」的角色、鼓鼓則是扮演帶來歡樂因子的「樂樂」。文慧如在拍攝失戀狀態的場景時，特別換上一身睡衣在家中廚房、床上和電視前演出極盡放空的神情，與過往拍攝MV的經驗有著偌大的差別，讓她直呼：「今天的拍攝好輕鬆，完全都不用有表情，只要不斷放空就能得到導演的稱讚。」更開玩笑地放話下次要寫「沒事做」、「愛睡覺」等懶系歌曲，才能讓拍MV變成一種享受。

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(中時電子報)