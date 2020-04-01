中保科技(9917)集團配合政府防疫措施，盡量避免「群聚」活動，旗下的「復興空廚」加開產線，製作餐盒專車送往中保科技集團辦公大樓，提供員工午膳，降低員工因覓食徒增接觸感染風險。

中保科強調，健康的員工是企業的根本，但中午用餐時間，各式餐飲場所人潮混雜交錯，往往必須和不認識的消費者併桌，進食時不可能戴口罩，少了防護，一旦碰上無症狀感染者，很可能成為企業防疫破口。中保科技集團基於關懷員工健康，結合集團力量，由「復興空廚」供餐，替員工健康安全把關。

中保科說，集團配合政府防疫措施，盡量避免「群聚」活動，集團鼓勵各單位間多使用電話或通訊軟體取代面對面溝通，各分公司會議、員工教育訓練等活動，即日起已一律改為視訊會議。倘若員工因工作需求必須跨樓層作業，每樓層也備妥酒精，方便消毒。另外，中保科提醒各單位降低不必要的拜會和餐敘，「保護自己就是保護別人」。

中保科補充，集團秉持「料敵從寬禦敵從嚴」原則，擬定各種可能狀況的應變方式，公司內重要單位分組採「異地上班」，風險控管。此外，保全管制中心除了異地上班，包含網路系統在內做好「雙備援」準備，確保系統順暢運作，維持服務水準，無論疫情狀況怎麼變，中保科技集團都能讓消費者信賴安心。

(時報資訊)