《港股》恆指開跌1.01％ 匯豐取消配息重挫7％ 10:342020/04/01 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股三大指數收黑，道瓊指數和標普500指數今年第一季均跌逾20%，分別創下1987年以來與2008年金融危機以來最大單季跌幅，以及投資人對新冠肺炎全球大流行的衝擊仍感擔憂，周三香港恆生指數開跌1.01%，為23365.9點。國企股(H股)開跌1.25%，為9474.88點。大陸地房股、醫藥股盤初表現疲弱。應英國金融主管機關要求，匯豐宣布受疫情影響決定取消配息，開盤股價重挫7.1%，報41港元，創逾10年新低。 (時報資訊) #開跌 #匯豐 #配息 #重挫 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股發紅包 高配息股受熱捧 04:092020/03/29 焦點新聞 粵商撐過疫情 難捱訂單取消潮 04:102020/03/30 焦點新聞 主權基金＋外資殺盤 台股跌逾250點探9400 09:012020/03/30 財經 《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 財經 泓瀚配息1.5元 現金殖利率6.78％ 14:132020/03/30 財經 Fed開金流閥 高評級投資債看俏 04:102020/03/31 投資理財 儲糧 巨大配息率創10年新低 04:102020/03/31 財經焦點 光隆精密-KY去年每股淨利3.09元 擬配息3元 15:512020/03/31 財經 萬海擬配息0.8元 近四年新高 18:342020/03/31 財經 富邦媒大啖宅經濟 營運續衝 配息8.5元，配息率85.4％ 04:102020/04/01 證券．權證 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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