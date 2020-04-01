隔夜美股三大指數收黑，道瓊指數和標普500指數今年第一季均跌逾20%，分別創下1987年以來與2008年金融危機以來最大單季跌幅，以及投資人對新冠肺炎全球大流行的衝擊仍感擔憂，周三香港恆生指數開跌1.01%，為23365.9點。國企股(H股)開跌1.25%，為9474.88點。大陸地房股、醫藥股盤初表現疲弱。應英國金融主管機關要求，匯豐宣布受疫情影響決定取消配息，開盤股價重挫7.1%，報41港元，創逾10年新低。

(時報資訊)