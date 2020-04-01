連接器廠-正崴(2392)2019年稅後盈餘為19.87億元，年成長2.27倍，為2013年以來新高，每股盈餘為4.1元，正崴前2月合併營收為97.94億元，年減23.66%，隨著大陸廠區全面復工，正崴業績可望自3月起恢復正常，正崴預估，第2季會比第1季好。

正崴近幾年積極進行產線自動化，隨著產線自動化效益顯現，加上公司在伺服器、高頻高速及電動滑板車等產品佈局發酵，帶動公司業績重回成長軌道，2019年合併營收為978.2億元，年成長11.27%，營業毛利為102.17億元，年成長33.38%，合併毛利率為10.45%，年增1.74個百分點，稅後盈餘為19.87億元，年成長2.27倍，為2013年以來新高，每股盈餘為4.1元。

正崴大陸廠區有東莞、昆山及徐州三個廠區，受到大陸新冠肺炎疫情延後開工影響，正崴前2月合併營收97.94億元，年減23.66%，不過目前3個廠區均已進入正常生產，隨著生產逐步拉升，正崴表示，第2季業績會比第1季好。

就產品來看，平板、NB、遊戲機需求相對強勁。

除大陸廠區已陸續復工，為因應中美貿易戰，正崴在緬甸設立新廠已於2019年下半年投產，配合大陸手機品牌廠搶攻印度市場，公司亦在印度當地尋求當地供應商配合生產，其中緬甸第二棟廠房將於今年完工，屆時產能將較目前倍增，希望藉由海外廠區擴建，降低生產過度集中的風險。

(時報資訊)