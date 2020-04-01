新冠病毒持續全球擴散，周二美股收黑，雖清明連假前買盤觀望，台股早盤逆勢抗跌，主要功臣仍是最大權值股台積電(2330)；台積電強勢開高，台股開高後小翻黑，早盤多在平盤上下狹幅震盪，多頭力拚守住9700點及短多的5日及10日線關卡。

受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊經濟影響，道瓊工業指數周二下挫410.32點或1.84%，以21917.16點作收。標準普爾指數跌42.06點或1.60%，收在2584.59點。科技股為主的那斯達克指數跌74.05點或0.95%，收7700.10點，道瓊工業指數和標準普爾指數今年第1季跌幅都超過20%，道瓊指數季跌幅是1987年以來最大，標普指數季跌幅是金融危機以來最大。

台積電ADR周二小跌0.04%，台積電周三逆勢開高，帶領台股電子股有撐，盤中包括聯發科(2454)率IC設計股突圍，鴻海(2317)股價力拚70元，以及國泰金(2882)穩住金融股指數，台股早盤相對亞股抗跌。整體來看，目前政府護盤將讓台股跌幅有限，雖清明連假來臨，投資人偏向觀望，但賣壓也不重，台股今早震盪整理，力拚守住9700點以及周線續收紅。

台股即將進入清明連假，目前在疫情尚未緩和之前，預計美股仍會反覆震盪，因近期歐美疫情持續延燒，需求無法快速恢復常軌，預期台股節後也將持續震盪整理。

(時報資訊)