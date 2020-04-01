美國國務卿蓬佩31日證實，一名國務院官員不幸因新冠肺炎逝世，這也是美國外交官員病逝首例。

美國國務卿蓬佩昨（31）日證實，一名國務院官員不幸因新冠肺炎逝世，這也是美國外交官員病逝首例。

綜合美媒CNBC、美國《野獸日報》（Daily Beast）報導，美國國務卿蓬佩奧昨日證實，一名國務院官員因為新冠肺炎喪命，成為美國外交官病逝首例。蓬佩奧並未透露這名外交官身分細節，僅表示國務院內有數十名同仁都感染了新冠肺炎，至少有48至60人，部分染疫人員是在美國本土服務。

蓬佩奧說，未來幾周將持續撤回數千美國人，強調會把所有美國人帶回來，呼籲那些想回國的人「立刻」回國，因為他不確定未來全球各地還有多少航班會持續提供服務。

除了國務院，美國國防部3月30日也證實，美軍再添一例死亡案例，一名在紐澤西州服務的陸軍國民兵（Army National Guard）於21日住院治療，28日不治。這是美國國防部第4名因為新冠肺炎病逝的人員。

截至昨日，美國防部一共有1,259人染疫，當中51人痊癒、4人死亡。

(中時電子報)