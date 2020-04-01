交通部長林佳龍昨傍晚宣布，4月1日起大眾運輸全面實施量體溫、戴口罩政策。上路第一天，台鐵局表示，各車站運作還算順利，99％旅客都有戴口罩，但仍有少數旅客抱怨耽誤到行程，呼籲旅客盡量配合提早到站量體溫。

上路第一天，台鐵局運務處長張錦松說，各車站「嚴陣以待」，希望不要耽誤旅客時間，且有招募防疫天使100多位，還有內勤人員，包括志工、退休人員協會都有請來幫忙。

台鐵局表示，首先感謝旅客配合，今天早上各個車站都還算滿順利，當然還是有少數旅客抱怨耽誤他們的行程，尤其是在上班時段，在此呼籲旅客盡量配合提早到站，來實施體溫量測。至於無人招呼站，在防疫天使還沒完全補齊前，會先請列車長支援。

上班時段，幾乎9成旅客都能配合，沒戴口罩的旅客，在台鐵局人員引導下有去買口罩，也有遇到有帶口罩但沒戴上的旅客，幾乎全部旅客都可以配合政策，只有遇到1名旅客不配合，但有見義勇為的旅客送他口罩。

另外，立法院交通委員會開始前，交通部政務次長黃玉霖接受聯訪時表示，交通部從清明假期開始實施量體溫、戴口罩，具有強制性，所以如果有國人沒辦法配合，還是會依法加以開罰。

黃玉霖說，事實上，交通部已經籌備一段時間，且事先做演練，對象是針對中長程大眾運輸，也就是高鐵、台鐵、國道客運等路線，加以管制；至於地方捷運系統，尊重地方政府依據CDC相關指示配套辦理。

外界關心所謂的開罰是如何開罰？黃玉霖說，會不准上車。搭飛機有無保持社交安全距離？黃玉霖表示，相關規範都非常明確規定，交通部也要求所有航空公司落實。

(中時 )