景氣領先指標的採購經理人指數， 2020 年3月臺灣採購經理人指數，經過季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）攀升0.4個百分點至53.1，在新冠疫情全球大流行下，台灣的製造業因此成為最新領導指標？

反映內需的非製造業， 3 月臺灣非製造業經理人指數（NMI）小幅回升1.9 個百分點至42.3，連續第2 個月呈現緊縮。發布單位中華經濟研究院經濟展望中心表示，NMI沒有經過季節調整，雖然3月緊縮減緩，實際上3月天數多過於2月，指數仍停留在40左右的水準，且非製造業對未來6個月展望指數僅13.7，是2014年創編以來最快的緊縮速度。

中華經濟研究院副院長王健全表示，台灣製造業在此波疫情中，面臨三波衝擊：先是面臨中國大陸供應鏈停工斷鏈，其次，針對內需防疫抗疫、企業紓困的救急，以及第三部份的歐美市場消費急凍，目前是全球消費需求大幅降下來，對以出口為主的台灣經濟體，雖然製造業看似有訂單在手，在供應商斷鏈及船運的延誤下，能否順利到客戶手上，需要非常保留。

(工商 )