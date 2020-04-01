總統蔡英文上午在官邸召開財經首長高層會議，將於十點半在總統府宣布最新的紓困措施。據悉，總統將宣布提撥千億元經費，要求各部會比照交通部模式，提出發放「對人直接補貼」的救急資金，讓勞工不要因這波疫情失業，預計有160萬多人可望受惠。

所謂「交通部模式」，也就是只要業績衰退達5成以上，也未採用勞動部的「減班休息補助」方案，且減薪未達2成的員工，政府協助雇主照顧員工，補助受困企業員工每月原薪資4成，上限2萬元，共3個月。

(工商 )