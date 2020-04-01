救失業！蔡英文總統將宣布 提撥千億對逾百萬勞工直接補貼 10:562020/04/01 工商 呂雪彗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文上午在官邸召開財經首長高層會議，將於十點半在總統府宣布最新的紓困措施。據悉，總統將宣布提撥千億元經費，要求各部會比照交通部模式，提出發放「對人直接補貼」的救急資金，讓勞工不要因這波疫情失業，預計有160萬多人可望受惠。 所謂「交通部模式」，也就是只要業績衰退達5成以上，也未採用勞動部的「減班休息補助」方案，且減薪未達2成的員工，政府協助雇主照顧員工，補助受困企業員工每月原薪資4成，上限2萬元，共3個月。 (工商 ) #失業 #總統 #提撥 #千億 #勞工 也許您會感興趣 推薦閱讀 東奧拖住 蒙牛 千億目標難達陣 04:092020/03/28 焦點新聞 疫情擴散 美逾千萬人將失業 04:102020/03/28 全球財經 中鼎2020承攬金額 拚破千億 04:102020/03/28 證券．權證 部會抗疫總動員2 國發會：消費、服務及商品動能 受衝擊 04:092020/03/29 財經要聞 2月單月4萬人領失業給付 創10年單月新高 23:362020/03/29 生活 失業率如居高不下 勞動部可公告延長失業給付 恐燒千億 00:082020/03/30 生活 失業給付12個月 2年估狂燒千億 04:102020/03/30 社會新聞 短評／全球失業海嘯？ 04:102020/03/30 時論廣場 拚有感紓困 政院推兆元救經濟方案 04:092020/04/01 財經要聞 疫起救經濟 優惠3個月 相當打75折！酷碰券帶頭 每人每月最多回饋千元 04:102020/04/01 財經焦點 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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