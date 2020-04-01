財新／Markit今(4／1)天公布經季節性調整的3月中國製造業採購經理人指數(PMI)回升至50.1，高於市場預估中值45.5；不過新訂單、出口訂單和就業指數仍處在萎縮區域。

路透報導，上月該指數大幅降至40.3，創2004年4月本項調查開啟以來紀錄最低。

這和昨(3／31)天大陸國家統計局公布的官方製造業PMI走勢一致。3月官方製造業PMI大幅反彈至52，高於路透調查預估中值45，並創下2017年9月以來最高水平。

(旺報 )