3月財新中國製造業PMI回升至50.1 10:502020/04/01 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財新／Markit今(4／1)天公布經季節性調整的3月中國製造業PMI回升至50.1。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財新／Markit今(4／1)天公布經季節性調整的3月中國製造業採購經理人指數(PMI)回升至50.1，高於市場預估中值45.5；不過新訂單、出口訂單和就業指數仍處在萎縮區域。 路透報導，上月該指數大幅降至40.3，創2004年4月本項調查開啟以來紀錄最低。 這和昨(3／31)天大陸國家統計局公布的官方製造業PMI走勢一致。3月官方製造業PMI大幅反彈至52，高於路透調查預估中值45，並創下2017年9月以來最高水平。 (旺報 ) #pmi #製造業 #指數 #訂單 #官方 也許您會感興趣 推薦閱讀 製造業營業額下滑5成 嘉義市長黃敏惠：全力輔導紓困 17:312020/03/30 政治 陸3月官方製造業PMI為52％ 企業復工加速中 09:322020/03/31 兩岸 陸3月官方製造業PMI回升至52 勝預期 10:322020/03/31 財經 《港股》美股勁揚＋陸製造業意外強勁 恆指開漲1.89％ 10:342020/03/31 財經 陸3月製造業PMI大反彈 學者：數值過高下月恐再跌 19:392020/03/31 兩岸 陸3月PMI意外反彈至52 04:092020/04/01 財經要聞 新聞分析－大中企業加速復工 促PMI強彈 04:102020/04/01 全球財經 陸製造業3月PMI大反彈 4月恐再跌 04:102020/04/01 兩岸要聞 大陸3月財新製造業PMI回升至50.1 10:372020/04/01 財經 愚人節？疫情當前 3月台灣PMI竟走升 10:402020/04/01 財經 兩岸熱門新聞 川普盛讚俄贈大量援助物資 俄媒酸：還沒宣佈呢！ - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 - 兩岸 - 旺報 黃金王子建議 10％資產配置黃金 - 焦點新聞 - 旺報 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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