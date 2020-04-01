內政部長徐國勇「先斬後奏」函辦警政署長陳家欽引發譁然，1日徐國勇似乎刻意抓緊時間，在開會時出現，對於媒體持續追問，僅以「不能在會議室內堵訪」回應。（陳信翰攝）

內政部長徐國勇「先斬後奏」函辦警政署長陳家欽引發譁然，之後也遭行政院長蘇貞昌批評未獲事先告知。1日徐國勇似乎刻意抓緊時間，在開會時出現，對於媒體持續追問，僅以「不能在會議室內堵訪」回應。（圖文／陳信翰）

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