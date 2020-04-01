不回答！徐國勇迴避媒體提問 11:052020/04/01 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇1日，對於媒體持續追問，僅以「不能在會議室內堵訪」回應。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇「先斬後奏」函辦警政署長陳家欽引發譁然，1日徐國勇似乎刻意抓緊時間，在開會時出現，對於媒體持續追問，僅以「不能在會議室內堵訪」回應。（陳信翰攝） 內政部長徐國勇「先斬後奏」函辦警政署長陳家欽引發譁然，之後也遭行政院長蘇貞昌批評未獲事先告知。1日徐國勇似乎刻意抓緊時間，在開會時出現，對於媒體持續追問，僅以「不能在會議室內堵訪」回應。（圖文／陳信翰） (中時 ) #徐國勇 #媒體 #部長 #內政 #開會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳家欽遭函送強調絕無不法 徐國勇沒干涉 04:102020/03/28 政治要聞 社論／徐國勇捅馬蜂窩 蔡英文得收拾 04:102020/03/29 時論廣場 前國防部副部長開車自撞亡 曾痛批「台獨」是騙子 19:042020/03/29 政治 王文燮深受前國防部長蔣仲苓倚重 22:272020/03/29 軍事 徐國勇大暴走，其來有「制」 04:102020/03/30 時論廣場 陳家欽案惹議 徐國勇：依法處理、尊重體制 12:392020/03/30 政治 徐國勇：依法行事 沒有政治鬥爭的問題 17:332020/03/30 政治 徐國勇函送陳家欽 蘇嗆：團結抗疫 別被病毒見縫插針 11:072020/03/31 政治 撤換徐國勇？蘇貞昌：如今防疫第一 12:552020/03/31 政治 搶案犯嫌一天落網 徐國勇慰勉員警 21:172020/03/31 政治 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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