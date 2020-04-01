新冠肺炎疫情持續延燒，為促進消費振興經濟，超商龍頭7-ELEVEN今（1）宣布，4月8日起將首度推出「振興優惠券」，整張券共有49格，每格都有不同優惠，包括飲品買1送1、第2瓶10元，零食第2件2折，以及指定品項CITY CAFE第2杯半價、精品咖啡3杯77元、現萃茶3杯100元等，還有超值早餐39元起、多款鮮食搭配飲品組合價79～99元等，最高可以省下1,807元！

上（3）個月，超市「美廉社」也針對會員發出限量20萬本振興券，每本可折價250元。而7-ELEVEN此次則是創下國內超商通路發放振興優惠券首例！7-ELEVEN表示，民眾除了可到全台門市領取實體券外（數量有限，送完為止），亦可於4月4日起在官網搶先下載電子版優惠券，強調「免門檻」無須消費即可獲得。

7-ELEVEN表示，由於近期民眾大幅減少外出用餐及採購意願，全台5,700家小七門市成為民眾方便購買的補給站，因此，此次發放的「振興優惠券」希望能就近滿足顧客全時段的需求，優惠品項囊括CITY CAFE、現萃茶、鮮食、零食、飲料，甚至還有牙膏、刮鬍刀。優惠活動到4月21日止。

除了實體門市外，7-ELEVEN指出，統一超商線上購物中心也設有「就近買、安心吃」專區，網羅團購熱賣美食、產銷履歷安心食材、生鮮水產與肉品、熟食小吃及覆熱料理等，並規劃「量販超市」專區，祭出量販破盤價。此次「振興優惠券」包含線上購物單筆消費滿711元，可享85折優惠（部分商品不適用），主打免出門、免排隊，商品就能輕鬆送到家。

此外，7-ELEVEN 也針對OPEN POINT會員推出加碼優惠，除了登入7-ELEVEN APP點選「抽抽樂活動」，有機會獲得獨家專屬優惠外，使用「OPEN錢包結帳」，還可額外獲取5％點數。

(工商 )