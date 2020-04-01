大陸國家主席習近平近日赴其曾主政的浙江考察，最新動態前往省會杭州考察智慧城市措施，以及科技手段的防疫方法。

新華社報導，習近平31日下午在杭州城市大腦運營指揮中心考察，觀看杭州數位化的建設情形，包括杭州運用健康碼、雲服務等手段推進疫情防控和復工復產的做法。

習近平表示，城市大腦是建設「數字杭州」的重要舉措。通過大數據、雲端運算、人工智慧等手段推進城市治理現代化，大城市也可以變得更「聰明」。從資訊化到智能化再到智慧化，是建設智慧城市的必由之路，前景廣闊。

在習近平親自考察下，以阿里巴巴為首的杭州科技企業、杭州智慧城市概念股的表現值得觀察。

此外，習近平31日下午也赴杭州西溪國家濕地公園考察。習近平稱，濕地是地球之腎，濕地開發要以生態保護為主。原生態是旅遊的資本，發展旅遊不能以犧牲環境為代價，要讓濕地公園成為人民群眾共享的綠意空間。

(工商 )