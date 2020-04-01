富蘭克林華美投信今（1）日表示，隨著新冠疫情全球增溫，美股出現恐慌性下跌，醫療產業即使相對表現抗跌，隨著新藥的測試，目前醫療保健多數次產業平均估值來到10年平均以下，相對投資價值浮現，建議投資人趁早分批布局，加碼投資。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，全球遭遇前所未見新冠病毒肆虐，卻也加速非接觸式診療需求提前爆發，原先已在發展軌道上的互聯網醫療將更快進入廣大應用，進而帶動核心技術公司營收表現；也因疫情提供了優質公司的中長線進場點，可由專業團隊分析篩選具成長潛力個股彈性操作，產業具表現空間。

黃壬信表示，醫根據歷史資料顯示，過去幾次市場出現較大修正時期，保產業的營收受傷程度小於整體S&P500產業平均營收受影響程度；由2003年SARS期間美國醫療生技指數也較大盤跌幅相對較低，且後續漲勢更加凌厲的特性，考量到瑞德西韋的實驗病患有望於3月底至4月初揭露臨床試驗結果，預估醫療保健類股可望逆勢向上盤堅。

黃壬信認為，目前全球醫療保健基金之配置上，以生技製藥37％、醫療器材16％、生命科學工具12％為主軸，其餘則為醫療科技及軟體類股。新冠疫情中的希望用藥瑞德西韋，預估最快4月3日可得到的重症病患臨床數據結果，4月10日為中輕度病患的臨床結果，一旦針對疫情緩解有效，則相關製藥產業也將有表現空間，建議趁早把握投資機會，或中長期以定期定額方式持續投資。

(工商 )