勞動部今（1日）公布最新一期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位累計新增199家，實施人數新增4,081人，讓3月底無薪假的實施情況為308家，人數7,916人，實施家數已來到2009年12月中以來新高。

據勞動部統計，這次實施無薪假家數最多的是住宿及餐飲業，總計有81家、實施人數2,693人，其次為支援服務業，有63家、879人，第三為批發及零售業，有61家、903人。

(工商 )