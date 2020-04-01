無薪假續飆 住宿餐飲業成疫情重災區 10:572020/04/01 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今（1日）公布最新一期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位累計新增199家，實施人數新增4,081人，讓3月底無薪假的實施情況為308家，人數7,916人，實施家數已來到2009年12月中以來新高。 據勞動部統計，這次實施無薪假家數最多的是住宿及餐飲業，總計有81家、實施人數2,693人，其次為支援服務業，有63家、879人，第三為批發及零售業，有61家、903人。 (工商 ) #無薪假 #實施人數 #實施 #家數 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市府放寬創業便利貸條件 04:102020/03/28 地方新聞 疫情掃到 無薪假人數節節升 04:092020/03/29 財經要聞 航空業亟需救命錢 04:092020/03/29 專題周報 尤文球員無薪假 放棄9000萬歐元 10:552020/03/30 體育 梅西百貨多數員工將開始休無薪假 09:172020/03/31 財經 上市櫃拚自救 庫藏股實施突破600億！ 18:532020/03/31 財經 新冠肺炎衝擊 零售業恐掀倒閉潮 23:312020/03/31 財經 美零售業重災 無薪假人數飆 04:102020/04/01 全球財經 金管會：庫藏股實施上看611億 04:102020/04/01 證券．權證 無薪假危機！截至3月底全台近8千人放無薪假 10:532020/04/01 生活 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 即時 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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