三星顯示器通知客戶端，加速退出LCD領域，在中、韓廠商相繼轉往OLED之下，LCD領域幾乎只剩台廠在玩，早盤市場以「競爭者減少」的偏多方向解讀，激勵面板雙虎同飆漲停，彩晶（6116）也勁揚8％，呈現慘業中罕見的慶祝行情。

三星顯示器31日發函客戶端，決定到2020年12月底為止、將終止所有LCD產品供應，以加快轉向QD display事業（量子點OLED）。由於LCD面板業務陷入虧損，對於三星來說形同雞肋，因此決定今年底將全面關閉南韓境內的LCD面板廠，至於大陸蘇州廠因為蘇州市政府和華星光電都有股份，因此三星計劃把股份全面出售。

三星顯示器擁有蘇州廠SSL約60％股權，蘇州市政府和華星光電各擁30％、10％股權，未來三星顯示器將出脫持股。

然大廠相繼退出LCD領域也暗示相關市場已經無利可圖，台廠亦心知肚明，因此相繼展開轉型之路，將產能導入利基市場，以求降低景氣波動的衝擊，惟目前成效有限，友達、群創2019年仍受景氣波動衝擊，繳出大虧財報。

(工商 )