（圖：台中百貨母親節檔期在疫情爆發之際開打，買氣大受影響。圖／曾麗芳）

台中百貨母親節檔期正好在疫情爆發之際開打，隨著全球疫情持續發燒，降低民眾進百貨商場逛街的意願，加上無薪假、失業潮湧現，民眾不敢花錢購物，預估百貨商場平均人流量明顯減少二至三成、餐飲美食業績平均衰退三至五成。台中百貨母親節首波促銷開戰至今，各家業績平均衰退5-10％，業者大嘆「買氣真的好低迷啊！」

不僅如此，新冠肺炎疫情自2月起開始在各產業發酵，百貨商場3月業績明顯受到衝擊，台中大遠百、廣三SOGO、中友百貨等中大型商場，今年首季業績均呈現衰退現象；就連全台百貨業霸主-台中新光三越，首季業績也是微幅下滑，業者均明顯感受到消費者的恐慌心理。

為了拉抬買氣，今（1）日正式登場的新光三越「初夏購物節」，今年首度推出多項促銷新措施，包括超級品牌日25大品牌接力線上直播推優惠、提供到府鑑賞服務，支援移動式刷卡結帳購物，線上線下購物節強力合擊！

台中新光三越4/1至4/12初夏購物節期間，持新光三越貴賓卡／APP會員獨享「化妝品天天滿3,000送300」，65萬組化妝品優惠組強力放送；此外，新光三越APP線上搶購化妝品，同享滿千送百實質回饋，以及12大指定銀行刷卡消費回饋！

此外，4/1起同步開搶的「點點GO物節線上開打」，推出各式精品優惠及美食買一送一等發燒商品；4/1-4/22更號召17大化妝品、5大運動潮流和2大流行服飾共25大品牌，擴大推出超越週年慶規格的「新光三越超級品牌日」，包含品牌首賣新品、獨家活動及2.8折起專屬優惠商品等，不同品牌天天接力登場！

新光三越甚至動員40大品牌，推出直播銷售搶好康優惠！除了超級品牌日中的25大品牌外，還有OSIM等知名家電，現場搶購再享直播獨家好禮；新光三越為服務更多的主顧客，全館精品品牌還提供人員提供到府鑑賞服務，支援移動式刷卡結帳，讓顧客購物更輕鬆！

台中新光三越「初夏購物節」總共22天（4/1-4/22），今年整檔業績目標20億元，線上購物可望占整檔業績目標的5％、上看1億元。

此外，台中大遠百3/20起至5/10開打「美麗購物節」，整檔兩波促銷期業績目標26億元，目前正強力透過網紅、櫃姐直播銷售商品，增加商品曝光度；全館精品品牌也提供主顧客到府鑑賞服務，支援無限刷卡機結帳購物，因此接獲許多重量級顧客購買高單價商品，帶動精品業績逆勢成長約3％。

(工商 )