健喬(4114)擬發行新股與優良化學進行股份交換，換股比例1：1.25，暫訂109年6月8日為股份交換基準日，但還需要取得相關主管機關許可、核准。今日股價跳空開高，一度衝至漲停板25.55元，雖未能鎖住，但漲幅仍在4%以上。

健喬原先已持有優良化學股權28.92%，本收購案擬以發行新股方式換取優良化學45%股權；共計25,065,000股，完成後健喬將持有優良化學股權為73.92%。

健喬子公司瑞安大藥廠將在今年4月30日全面停工後，產能歸於零，原產量轉往優良化學生產，並透由瑞安大藥廠銷售。健喬表示，優良化學的產能足以吸納瑞安觀音廠停工後所需產量，並不影響健喬的總產量。

健喬108年度營收26.79億元，營業毛利8.94億元，毛利率33.38%，營業淨損1.19億元，稅前虧損1.44億元，本期淨損1.42億元，EPS 0.21元。

(時報資訊)