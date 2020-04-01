車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗（6238）董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利約3.07元，盈餘配發率約60.11％，均為近5年低點。以31日收盤價119.5元計算，現金殖利率約2.57％。公司將於5月12日召開股東常會。

勝麗受台股股災影響，3月23日股價下探97.7元，創近4年半低點，以2月中觸及的194元波段高點計算，1個月來波段跌幅逼近5成。近日股價止跌回升，今（1）日開高走高、最高上漲5.85%至126.5元，早盤維持逾4％，領漲封測族群。

勝麗2019年合併營收23.18億元，年增1.75％，登近3年高點，但毛利率28.77％、營益率16.88％雙創近4年低點。加上業外由盈轉虧，稅後淨利2.69億元，年減達45.21％，每股盈餘（EPS）5.11元，低於前年9.86元，雙創近5年低點。

勝麗受車用產線認證、颱風出貨遞延、安控需求下滑3逆風影響，去年第三季營運降至4年半低點。隨著車用客戶封測訂單逐步回溫、安控封測訂單緩步回升，帶動第四季本業營運顯著好轉，惟新台幣強升及業外匯損，仍明顯影響整體獲利回升程度。

勝麗2020年2月自結合併營收2.04億元，月增1.07％、年增4.75％，連2月站穩2億元之上。累計1～2月合併營收4.07億元，年減0.82％，其中車用營收占比仍超過7成。隨著車用訂單持續放量、安控訂單逐步回穩，公司預期成長動能可望持續。

而勝麗2月14日召開股東臨時會，通過與同欣電（6271）換股合併案，每股普通股將換發同欣電1.244股普通股。勝麗未來將成為同欣電子公司，換股基準日暫訂6月30日，完成後勝麗將下櫃。

同欣電總經理呂紹萍指出，同欣電強項在晶圓測試（CP）和晶圓重組（RW）製程，勝麗強項在後段組裝和成品測試，雙方結盟可達成產品線及客戶群互補綜效，並進行技術整合及生產資源效益提升，強強聯手組成國家隊打世界盃，躋身CIS後段封測全球前3強。

(時報資訊)