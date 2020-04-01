台中市地方稅務局長沈政安指出，為減少疫情期間民眾外出洽公風險，在官網設置「嚴重特殊傳染性肺炎疫情稅捐申辦專區」，民眾或業者可線上申請延期或分期繳納。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊全國各產業經濟，台中市長盧秀燕推出紓困九箭後，加碼稅捐緩繳2.0，擴大適用對象以及鬆綁條件，全力協助民間產業渡過景氣寒冬。

地方稅務局長沈政安指出，盧秀燕關心疫情對於產業的衝擊，率全國之先推出紓困九箭後，仍要求各相關局處滾動檢討紓困措施，包括稅捐減免和緩繳措施，主動協助業者減免房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅外，也提供稅捐分期及延期繳納措施。

為了解產業現況，沈政安說，他拜訪多名產業公會理事長，溝通說明稅捐減免及緩繳措施，針對產業需求後，再加碼放寬申請延期或分期繳納稅捐的適用對象和條件。

地方稅務局指出，今年開徵的使用牌照稅及房屋稅，個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員在繳納期間內巷，如因新冠肺炎正接受治療、隔離或居家檢疫，使用牌照稅可展延至今年6月1日、房屋稅可展延到6月30日繳納，無須事先提出申請，展延繳納期限屆滿時，若仍接受隔離治療，繳納期限還可自隔離治療結束之次日起展延20天。

稅務局表示，在適用對象部分，放寬只要受疫情影響有繳納困難，屬行政院各部會核定的紓困對象或取得非自願離職、減班證明、減薪通知、勞雇雙方協商減少工時協議書等相關證明文件的個人，及行政院各部會核定紓困的營利事業、今年1月起任連續2個月，平均營業額較去年12月以前6個月，或前一年同期平均營業額減少達15％的營業人，都可向稅務局所屬各分局提出稅捐延期或分期的申請。

至於申請延期和分期的期限，也不受原來財政部所訂金額級距的限制，延期最長可延1年、分期最長可分36期（1期為1個月），且特別加碼屬於行政院核定的紓困對象，及所服務的營利事業經核准實施減班休息的人，只要檢附符合紓困對象或核准的減班證明文件，提出的延長繳納期限或分期繳納期數，都會依照申請人實際需求核准。

沈政安強調，為減少疫情期間民眾外出洽公風險，稅務局已在官網設置「嚴重特殊傳染性肺炎疫情稅捐申辦專區」，民眾或業者可線上申請延期或分期繳納，也可透過該局APP「中稅e把照」或地方稅網路申報平台線上申辦，免出門更安心。

(中時 )