新冠肺炎疫情延燒，衝擊許多產業，據勞動部統計指出，截至3月底為止全台已有308家、7916人實施無薪假，事業單位家數、人數皆創下101年2月以來新高，其中以「住宿及餐飲業」有81家實施無薪假最多、「支援服務業」則以63家次之、「批發及零售業」以61家再次之。

據勞動部今天公布的截至3月底前無薪假統計，全台共有308家、7916人被放無薪假，相較截至3月中的109家、3835人增加許多。統計也指出，有46家製造業實施無薪假、人數達2846人；61家批發及零售業實施無薪假、人數達903人；81家住宿及餐飲業實施無薪假、人數達2693人；63家支援服務業實施無薪假、人數達879人。

針對無薪假員工，勞動部提供「充電再出發」訓練計畫，提供參訓員工每小時158元、每月最高120參訓津貼，勞動部勞動力發展署訓練服務組組長沈文麗表示，近期「充電再出發」訓練計畫增加的速度很快，截至今天為止已有32家、1525人參與，已創下充電再出發訓練計畫推出10年來單年度事業單位及訓練人數雙雙創下新高。

如員工未能參加充電再出發計畫，從1月15日後因疫情才實施的無薪假，可以選擇補貼薪資差額5成、最高1萬1千元的「安心就業計畫」，勞動力發展署就業服務組組長陳世昌說，安心就業計畫在3月27日才公布實施，目前各地仍在說明階段，案量還不多，各分署仍會持續推動，鼓勵減班休息勞工可以申請。

(中時 )