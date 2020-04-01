護照英文改名？侯友宜：中華民國就是我們的國家 11:032020/04/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜指出，中華民國就是我們的國家。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民調指出，七成民眾支持將護照上的英文名字改為TAIWAN，新北市長侯友宜1日市政會議後受訪指出，憲法中，中華民國就是我們的國家，護照上面印中華民國，下面有台灣，走到哪裡都很好用，通行無阻，可以辨識，應該沒有多大疑慮。 (中時 ) #護照 #中華民國 #侯友宜 #英文 #民調 #新北市長 #市政會議 #憲法 #國家 #TAIWAN 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸官媒：中華民國台灣是台獨新冠 04:092020/03/28 焦點新聞 新北潑水節改online 侯友宜推廣滇緬小吃 17:312020/03/30 生活 從辯證法談中華民國台灣 04:102020/03/31 論壇廣場 陳玉珍主張中華民國才是國家 「台灣不是」 蘇轟：沒資格當國會議員 09:422020/03/31 政治 遭蘇貞昌重批不適合做立委 陳玉珍反擊了 11:562020/03/31 政治 陳玉珍：蘇院長當的是中華民國的行政院長 而非台灣國的行政院長 12:572020/03/31 政治 蘇貞昌批陳玉珍沒資格當立委 藍黨團要求道歉 18:002020/03/31 政治 施明德：郝伯村以用另類語言證明台灣已是主權獨立國家 00:212020/04/01 政治 蘇揆批失格 陳玉珍反將一軍 04:102020/04/01 政治要聞 社論／郝柏村走了，中華民國變了 04:102020/04/01 時論廣場 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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