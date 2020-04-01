有民調指出，七成民眾支持將護照上的英文名字改為TAIWAN，新北市長侯友宜1日市政會議後受訪指出，憲法中，中華民國就是我們的國家，護照上面印中華民國，下面有台灣，走到哪裡都很好用，通行無阻，可以辨識，應該沒有多大疑慮。

(中時 )