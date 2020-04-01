基隆站南站架紅外線量測，避免排隊人龍，但北站仍採人力量測體溫。（吳康瑋攝）

基隆站南站架紅外線量測，避免排隊人龍，但北站仍採人力量測體溫。（吳康瑋攝）

交通部長林佳龍正式昨日宣布4月1日起民眾搭乘火車須戴口罩、量體溫，今天為政策實施的第一天，基隆火車站因不僅採用紅外線體溫量測儀，更派員備妥額溫槍在一旁待命量測，不少民眾趕搭火車，但仍須經過必要量測通路來檢驗，台鐵指出，這不僅是為了避免群聚感染，更也防堵台鐵成為移動式病毒列車。

運輸量極高的基隆火車站，今起已全面強制戴口罩、酒精消毒、量測體溫及分流管制等防疫措施來實施，在早上7點至8點上班尖峰時刻，記者觀察到南站入站者眾多，但因該站採取紅外線體溫測量，所以並沒有太多排隊人潮，但北站的出入人員仍須已人力排隊進出，劇觀測，有少數民眾仍然排隊，但都有戴上口罩，基隆站站務員指出，該站南站攝有紅外線體溫量測儀，北站則採取人力來一個一個量測體溫，已盡力疏通人流，確保民眾上下班的速度及基本的安危。

一名在車站排隊搭車準備前往台北上班的林先生指出，自己一直都是搭火車來回通勤，在疫情發生後，自己看大眾運輸工具，其實大家都有遵循戴口罩的措施，自己從昨晚聽聞要量體溫後，變特地早來搭火車，但看到南站方面有準備紅外線量測體溫，因此「沒什麼要排隊的人潮」。

另一名也在月台等候列車的吳小姐也表示，自己很慶幸在基隆沒看到什麼人龍，昨晚聽聞要量體溫，原預估大家都會趕著搭車去上班，一定會排隊，但因為基隆站有紅外線檢測，所以沒有排隊人潮，真是不幸中得大幸。

基隆火車站務人員指出，基隆站南站以紅外線體溫量測儀測量，以最精確的儀器確保來往人民的健康安危，但北站因為儀器不足，但產出補上後後，就會盡快使用儀器測量，站務人員表示，基隆站是早上北站進站人數多，南站出站人數增加。

(中時 )