紐約新冠疫情急 砸4.25億買陸呼吸器 11:022020/04/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎疫情嚴峻，紐約正和聯邦政府，還有其他州競相購買昂貴，但炙手可熱的呼吸器。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）1日說，他們亟需4萬具呼吸器。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #紐約 #美國 #中國大陸 #呼吸器 #州長 #古莫 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 美重症醫曝分配呼吸器之痛 台醫讀完淚崩 13:332020/03/28 生活 呂秀蓮：新冠疫情兩岸不斷較量 出現敵意螺旋 13:352020/03/28 政治 開口求援！與川普通話 英相強森先要這抗疫配備 15:172020/03/28 國際 新冠疫情會讓美國重返1929大蕭條？ 20:582020/03/28 國際 台灣1200台呼吸器待命調度 指揮中心：量足夠 14:412020/03/29 生活 新冠疫情大爆發 旅外台人自拍影片報平安 15:572020/03/29 娛樂 《金融》新冠疫情改變主流股 電商、物流、線上影視及遊戲類上場 13:242020/03/30 財經 前首相也質疑 日為東奧瞞新冠疫情 10:212020/03/31 國際 新冠疫情重擊 全球經濟送急診 04:092020/04/01 焦點新聞 紐約州長親弟染新冠肺炎 州長：他會沒事的 09:312020/04/01 國際 國際熱門新聞 蓬佩奧證實：美首位外交官染新冠肺炎不治 - 時事 海軍版鑽石公主號？美羅斯福號爆200人確診 艦長求援信曝光 - 國際 美死亡數超過911 川普警告：恐死24萬人 - 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 - 國際 歪樓！紐約州長「胸前2點穿環」看光光 網瘋了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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