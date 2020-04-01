鼎晟資產管理公司、鼎麗不動產開發2家公司負責人張皓翔，被控以投資不動產及車位，保證獲利年息5至12％，8年內吸金100多億元，張男生活豪奢，不但將子女送出國，還買了2艘豪華遊艇享樂，台北地檢署1日依違反銀行法起訴張皓翔及集團幹部共12人、以及鼎晟、鼎麗2公司，張男因在押，昨晚被北院裁定以1000萬元交保、並諭知限制住居、出境、出海。

檢調調查，鼎晟、鼎麗2公司宣稱專門經理大台北地區的土地、建案、預售屋及停車位買賣服務，提供「保證租回」及「代客轉售」等不動產投資整合業務，保證可年收利息5至12％，最高利息高達24％，估計2家公司自2011年起至去年12月為止，共吸金100多億元。

事後有300多名投資人因花錢買地、買車位後，最後連產權都沒拿到，總計損失20多億元，向檢調檢舉，檢調去年12月搜索約談張皓翔等人，查扣張名下停泊在台南的豪華遊艇。

今年1月檢察官行政執行署台南分署，查封張當初以1500萬元購買的ARIEL II遊艇，日前拍賣得款750萬元，檢調查出，張男另在國外購買1艘價值6000萬元遊艇。

檢方調查時，張男辯稱利息沒有特別高否認吸金，不涉犯銀行法，但檢方不採信，今依違反銀行法起訴張男及集團幹部共12人及2家公司。

(中時 )