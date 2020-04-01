資深投資者吉姆.羅傑斯（Jim Rogers）警告稱，病毒對經濟的影響不會很快結束，因為已造成了很大的破壞，預計在未來幾年，將看到有生以來最糟糕的熊市。

據新浪財經報導，羅傑斯是在接受美國媒體電話採訪時作以上陳述。同時，他指出，在出現極度悲觀情緒之後，目前的市場反彈可能會持續一段時間，但另一輪崩跌即將來臨。這是由於新冠病毒疫情造成經濟損失，高債務水準和低利率的三重打擊。

羅傑斯表示，他目前擁有大量美元現金，一些中國和俄羅斯股票，並且正在考慮投資日本股票。

(旺報 )