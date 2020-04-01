羅傑斯：未來幾年將看到有生最糟熊市 11:052020/04/01 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資深投資者吉姆.羅傑斯（Jim Rogers）警告稱，病毒對經濟的影響不會很快結束。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資深投資者吉姆.羅傑斯（Jim Rogers）警告稱，病毒對經濟的影響不會很快結束，因為已造成了很大的破壞，預計在未來幾年，將看到有生以來最糟糕的熊市。 據新浪財經報導，羅傑斯是在接受美國媒體電話採訪時作以上陳述。同時，他指出，在出現極度悲觀情緒之後，目前的市場反彈可能會持續一段時間，但另一輪崩跌即將來臨。這是由於新冠病毒疫情造成經濟損失，高債務水準和低利率的三重打擊。 羅傑斯表示，他目前擁有大量美元現金，一些中國和俄羅斯股票，並且正在考慮投資日本股票。 (旺報 ) #羅傑斯 #股票 #病毒 #經濟 #熊市 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅傑斯唱衰美股 不如投資中國 04:092020/03/28 焦點新聞 檢測增加 隔離不力 防疫慢半拍！3大原因 美新冠病例飆至全球首位 04:102020/03/28 國際大事 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 10:422020/03/29 兩岸 冰島雙重新冠病毒患者難治癒？ 專家這麼說 21:062020/03/29 國際 新冠肺炎有解？這3種藥最受矚目 20:102020/03/30 生活 新冠病毒都一個樣？ 04:102020/03/31 時論廣場 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 16:422020/03/31 兩岸 新冠肺炎人為的？美研究曝來源... 19:472020/03/31 生活 奎克高靈敏PCR 揪狡猾病毒 04:102020/04/01 地方新聞 新冠病毒之後 下個流行病來自氣候變遷？ 07:112020/04/01 日常 兩岸熱門新聞 陸呼吸器生產受阻 原因曝光 - 兩岸 陸美團隊從蝙蝠找到新冠病毒抑制劑 - 兩岸 習近平：收放自如展現國家治理水平 - 兩岸 - 旺報 原油史詩級崩跌 反而救了陸經濟 - 焦點新聞 - 旺報 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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