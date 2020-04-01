今年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生一階段篩選結果今天公告，通過篩選申請生計有4萬4379人次，通過倍率為48.33％。二階複試通知及面試等相關資料，各科技校院將於4月7日寄發或於該校網站公告。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技申請入學計有73校628個系（組）、學程、提供8366個名額辦理聯合招生。一階報名人數為2萬9932人，總報名志願數9萬1830個。各校篩選倍率最多為招生名額的5倍，通過第一階段篩選申請生計有4萬4379人次，通過倍率為48.33％。

通過一階篩選的申請生，可報名第二階段複試。二階複試項目中，書審資料已全面推行「書審電子化作業」，申請生4月1日上午10時起可將書審資料以網路上傳至聯合會的第二階段複試「書面審查資料上傳系統」。

技專校院招生委員會聯合會說，因應新冠肺炎疫情，申請生因疫情影響無法參加面試、筆試、實作，或有技專校院校系停課且無備援試場無法辦理面試、筆試、實作時，可啟動應變機制，只採計學測成績及書審資料，並以外加名額錄取。

第二階段指定項目甄試時，技專校院招生委員會聯合會提醒申請生，請特別注意辦理面試（實作）之校系（組）、學程所訂定的防疫規範、複試辦理時間及注意事項，請申請生自行配戴口罩並提早到校參加複試。

申請生若確診新冠肺炎，或被列管為居家檢疫、居家隔離、社區監測通報採檢的個案，須主動向技專校院招生委員會聯合會提出申請，以維自身權益。

相關說明已公告於聯合會「防疫應變專區」，二階到校複試及錄取報到簡章增訂說明，可至技專校院招生委員會聯合會網站（www.jctv.ntut.edu.tw／caac／）查詢。

(中時 )