受到疫情影響，外資近期紛紛調整台積電(2330)今年業績預期；美系外資最新報告指出，疫情恐導致手機供應鏈本季砍單，半導體業面臨下半年庫存修正，下半年恐不旺，將台積電今年營收成長率從17%下修到9%，目標價調降到325元，仍維持加碼評等。

美系外資發布報告指出，受到全球經濟衰退、新冠肺炎疫情擴散到成熟市場，將從第2季起明顯砍單，邏輯IC預計今年下半年開始修正庫存。原因在於，台積電7奈米可能面臨高通、華為等智慧型手機客戶砍單，加上下半年iPhone備貨量可能降低，恐造成5奈米初期需求下滑，推估台積電今年下半年營收將較上半年減少4%，低於以往水準。

美系外資認為，台積電受惠於7奈米市占攀升、5G處理器需求等，今年成長應仍可優於邏輯半導體和晶圓代工產業整體平均，但將今年台積電全年營收成長率從17%下修至9%。

另考量美國可能對華為實施禁令等因素，美系外資將台積電目標價從335元調降到325元，看好台積電後續能快速復甦，維持「加碼」評等。台積電股價今天開高，早盤高點276.5元、漲幅約0.9%。

(時報資訊)