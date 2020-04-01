高盛出具報告指出，新冠肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊將超出原先預期，但也看好美國經濟在意外急劇的下跌後，將迎來更強大的反彈。

高盛下修美國3項主要經濟預測，將美國第二季失業率預測由9%大舉上修至15%，將第一季國內生產毛額（GDP）成長預測由負6%下修至負9%，將第二季GDP成長預測由負24%下修至驚人的負34%，創下二戰以來的新低記錄。

不過，標普看好美國第三季GDP成長率可望反彈至19%，創下歷史新高，惟全年GDP仍將下跌6.2%。

高盛表示，美國上周公布的初次請領失業救濟金人數暴增300萬人，達到328萬人，本周四將公布最新報告可能顯示上周初次請領失業救濟金人數進一步飆升至550萬人。

截至美東時間3月31日晚間7點，美國新冠肺炎確診病例總計達到18萬7,487人，死亡人數達到3,874人。稍早前，美國總統川普呼籲所有美國人遵守嚴格的社交距離措施，並警告未來兩周情勢非常艱辛，美國至少10萬人可能因新冠肺炎失去生命。

(時報資訊)