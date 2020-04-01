美國新冠肺炎疫情持續惡化，曾神準預測2008年金融海嘯的「末日博士」魯比尼日前曾警告，疫情恐導致全球股市將下跌30%至40%；另外，他還預測美國總統川普連任將失敗。

魯比尼接受德國《明鏡週刊》專訪時表示，疫情對全球經濟影響比市場預期來得更嚴重，但大家寧可相信奇蹟，認為經濟將出現V型復甦，他預期大陸今年經濟成長率將只有2.5%到4%，大陸經濟陷入衰退，全球也難逃衝擊。

魯比尼悲觀預測，今年全球股市將暴跌30%到40%，建議投資人把錢換成現金或投入安全的政府債券，如德國公債等。

魯比尼還預測，川普連任肯定落敗。他分析，歷史上總是這樣，1973年石油危機後，福特敗給了卡特；1979年第二次石油危機後，卡特輸給了雷根；科威特戰爭後，布希輸給了克林頓。雖然民主黨陣營很弱，但川普已經玩完了。

目前疫情對美國就業市場的衝擊浮現，除了上周逾300萬人丟飯碗外，據聯準會（Fed）經濟學家分析預估，粗估全美總就業人口數恐因疫情而新增4,700萬人失業，使失業率飆高至32.1％，比經濟大蕭條時期還慘。

(中時電子報)