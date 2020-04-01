IDC近日發布最新報導，大陸2019年企業企業級儲存市場中，華為囊括近30％的市占居各廠商之首，遙遙領先排名在其後的杭州華三（H3C）、戴爾、聯想等廠商。

IDC諮詢公眾號1日指出，IDC中國於近日發布「中國企業級外部存儲市場季度跟蹤報告，2019年第四季度」，其中在大陸2019年企業企業級儲存市場，市占前5的廠商分別為華為、H3C、戴爾、聯想、海康威視。

受益於快閃記憶體陣列出貨大幅上升，華為以29.5％的市占大幅領先群雄。而H3C超融合產品受到政府的青睞，市占11.8％居次。戴爾超融合產品出貨按年大增30％，市占7.6％。聯想、海康威視市占分別為6.5％、6.1％。

總體來看，大陸企業級儲存市場在2019仍增長乏力，年增僅1.9％，IDC認為主要是內置記憶體增長乏力的影響。而2020年Q1預計也會受到新冠肺炎大幅衝擊，但IDC預測，外置記憶體在2020上半年將會下滑，但預計隨著疫情控制，下半年能逐漸恢復增長，而許多因疫情需求增加的遠端作業應用，也會帶動企業級外置記憶體市場增長。

(工商 )