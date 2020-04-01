民眾進入桃園市政府洽公需刷市民卡或身分證，昨天試辦時，有參議指自己是參議，並不需要證件；也有長官祕書強調自己是祕書，只是拿東西。桃園市長鄭文燦強調，正式上路後，若有類似情況，調查屬實就處分。

桃園市政府防疫超前部署，洽公民眾入內須出示感應市民卡、身分證，市府員工須佩戴識別證，以利掌握入府人員記錄，便於追溯源頭。3月31日開始試辦，4月1日正式上路。

1日桃園市防疫會議舉辦時，祕書處長顏子傑報告，試辦過程，感謝民眾配合，不過他發現有市府同仁在進出市府時，對於祕書處同仁有不禮貌的狀況，如有參議說，「他是參議，不用識別證。」也有長官祕書強調他是某長官的祕書，只是上來拿東西。

鄭文燦表示，市府同仁，不論層級，沒有特權，每個人都要配戴證件才能進出，如果有任何人說他是任何職務，就請同仁登記下來，專案簽報提給他，「調查屬實就處分」。

鄭文燦也表示，這沒有講情的空間，違規就是處分。也不能夾帶民眾，市府同仁更不能做保人。實名制就是實名制，昨天是試營運，今天正式開始，相信落實度會高，沒有誰有特權。

(中時 )