大陸廣東一名3個月大的女嬰，2年前遭一顆從24樓被丟下的蘋果砸傷腦部，經過多次手術雖保得性命，但因傷殘而需要終身照護。女嬰父母對亂丟蘋果的11歲女童提告，判決3月31日出爐，女童父母需賠償人民幣193萬餘元（約台幣836萬元）。

判決於3月31日出爐，但因尚在防疫期間，雙方線上參加。（圖／百度）

據《新華網》報導，2018年3月9日下午，女嬰家人抱著她在小區散步，就在踏入大樓前一秒，一顆蘋果從天而降，不偏不倚砸中女嬰頭部。女嬰被家人送到醫院急救後接受多次手術，好不容易脫離險境，先後共住院153日；雖然保住一命，但女嬰卻因腦部損傷而導致身體左側癱瘓，被判定為傷殘，這輩子都需要仰賴他人照護。

警方調查發現，蘋果是由24樓住戶扔下，肇事者是一名年僅11歲的女童小星，她的父母也事後賠償了人民幣7萬5千元（約台幣32萬元）。去年1月女嬰家人上訴至第三級法院，要求賠償人民幣544萬餘元（約台幣2356萬元）。

女嬰和女童的父母，線上聆聽法官判決。（圖／百度）

3月31日一審判決出爐，並因仍在防疫期間而改為連線宣判，法官認為小星肇事時只有11歲，所以監護人要承擔責任；考量到女嬰護理系數高達80％，以20年作計算，判定共需賠償人民幣193萬餘元。

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(中時電子報)