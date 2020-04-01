瑞芳警分局透過通訊軟體的即時「視訊」來確保居檢者不亂跑。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，居家檢疫對象人數也持續增加，但由於受到各地區電信訊號強弱影響，造成防疫電子圍籬錯誤告警訊息頻傳，新北市瑞芳警分局透過善用LINE視訊功能，確認檢疫對象是否在家中或者是「趴趴走」，藉此保障民眾隱私，亦避免派遣警力疲於奔命。

瑞芳警分局表示由於部分檢疫民眾住家偏遠，一旦發出示警訊號，員警及相關人員疲於奔命檢視狀況，目前透過防疫公務帳號，以曾經出現誤傳警報的檢疫（隔離）對象為主，若示警系統再次發報，員警會立即了解，並以居家電話或開啟視訊通話功能方式查驗身分、確認檢疫對象環境位置，若無法聯繫，或有特殊狀況，才由裝備齊全的員警及相關人員到達現場確認。

瑞芳警分局長陳杏結表示，在防疫期間，透過公務帳號個別視訊，此種處理方式可以第一時間確認民眾現在位置，保障處理員警之健康，降低到家訪查頻率，避免資源浪費並有效保障民眾隱私權。

(中時 )