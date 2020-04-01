台中有女子透過臉書平台購買口罩，匯款後即遭賣家封鎖。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中2名女子近日於臉書平台購買口罩，匯款後即遭賣家封鎖，共損失1萬4千多元，其中洪女2月初訂購1500片，前後匯款共4500元，直到3月底仍未收到，追問賣家出貨情形，才知遭對方封鎖。警方獲報後正追查涉詐帳號，並強調口罩實名制已進化到3.0，籲民眾憑健保卡購買。

警方指出，洪女2月5日在「批發大賣場_二館」、「透明售價＊買賣口罩＊禁詐騙」等臉書購物性社團看到口罩團購、販售等資訊。洪女恐慌一罩難求，立即下訂購買1500片，並於匯款4500元至指定帳戶，直到3月底仍未收到口罩，主動詢問賣家出貨情形，才知遭封鎖。

潭子分駐所表示，此非單一個案，近日接獲2名女子接連到所報案表示受騙，合計損失達1萬4千多元，警方現正全力偵辦中。近來詐騙集團趁疫情蔓延，抓準民眾恐慌心理，輔以網路販售口罩手法，讓民眾極易未經仔細思考，便瘋狂搶購，但事實上，賣家根本不會出貨。

大雅分局呼籲民眾，由於口罩現今屬防疫管制物品，為中央統一控管，故民眾取得口罩之方式仍須向經政府授權之管道購買；如遇其他販售方式，別輕易相信！行政院近期將推出「口罩實名制3.0」，擬規畫民眾只需持可識別身分之證件，即可前往超商插卡連線。

(中時 )