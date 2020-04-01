不經意的小動作，可能成為新冠肺炎防疫缺口！日前有研究顯示，每人每小時平均會摸臉23次，若不慎觸碰眼、口、鼻，可能傳染新冠病毒，醫師指出，其實現在滑手機比摸臉還頻繁，重度手機使用者甚至每天會摸超過5000次，比摸臉更危險！

新冠肺炎疫情延燒，澳洲雪梨大學研究發現，每人每小時平均摸臉23次，其中44％是觸及眼睛、鼻子或嘴巴，一天摸臉次數恐達400至600次，很可能成為病毒傳染途徑。敏盛醫院研究副院長江坤俊強調，新冠病毒除了飛沫傳染，也可透過接觸傳染，萬一手沾到病毒，摸臉時又接觸到眼、口、鼻黏膜，很容易造成感染。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山在《健康2.0》節目中表示，比起摸臉，現代人更常滑手機，根據一項調查統計，一般人每天滑手機2617次，重度使用者更可高達5427次，幾乎分秒都不離手。由於手機很容易沾染到自己或他人的飛沫，因此他建議每天至少用酒精擦拭手機3次，減少病毒傳播。

(中時電子報)