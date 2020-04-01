大陸國家主席習近平這幾天到浙江視察，央視報導，他在視察時特別叮囑，疫情防控還不能夠麻痺，不要進行過多聚集活動，如果想看電影，就上網看。習還稱，在管理上收放自如、進退裕如，就是一個國家治理水平的表現。

央視1日釋出習近平視察時講話的部分原音片段，3月31日下午，習近平到杭州城市大腦運營指揮中心，就杭州運用城市大腦推進城市治理體系和治理能力現代化進行考察調研。離開指揮中心時，職工們圍攏過來，習近平也向他們說了些話。

根據該影音片段，習近平說：「現在防控還不能夠麻痺，還是不要進行過多的聚集活動。大家想看電影，就看網上的吧！還有球賽這些大型聚集活動，特別是在室內，還要控制。再有就是餐飲，掌握人數。」

習近平說，「今天我到西溪濕地去了，那裡是預約。預約旅遊，現在一律要求在定額的30％，我覺得這些還都是需要的，這也是一個國家治理水平的表現。該管起來就能夠迅速地管起來，該放開又能夠有序地放開，收放自如，進退裕如，這是一種能力。」

(旺報 )